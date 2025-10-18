Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ile yönetim kurulu üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Mustafa Göncü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erol Afacan, SGK İl Müdürü Mustafa Göncü’yü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi (SSGM) Müdürü Ecz. Yakup Şahin ve merkezde görev yapan oda üyesi Ecz. Evren Dinler ile de bir araya gelinerek, iş birliği içerisinde yürütülen çalışmaların yeni dönemde de artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

SSGM'de görev yapan eczacıların özlük haklarına ilişkin taleplerinin Türk Eczacıları Birliği (TEB) nezdinde iletildiği bilgisini paylaşan Afacan, bu konuların takipçisi olacaklarını vurguladı.

SGK İl Müdürü Mustafa Göncü’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erol Afacan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

