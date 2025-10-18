Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ile yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Erol Afacan, TSO yönetiminin yaptıkları faaliyetlerde her zaman yanlarında oldukları ve desteklerini esirgemediklerini belirterek, Çorum TSO yönetimi adına Çetin Başaranhıncal'a teşekkür plaketi verdi.

Birlikte gerçekleştirecekleri güçlü iş birlikteliklerinin temennisiyle, Çorum TSO'nun şehre kazandırdığı yeni konferans salonu için ayrıca teşekkür eden Afacan, bu güzel mekanın, bilimin ve sanatın gelişeceği sayısız etkinliğe ev sahipliği yapması temennisinde bulundu. TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erol Afacan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



