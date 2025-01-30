Çorum Eczacı Odası tarafından hazırlanan ve Türk Eczacılar Birliği’ne iletilen EczAdım-Eczacı İstihdam Projesi onaylandı.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, EczAdım-Eczacı İstihdam Projesinin, 44. Dönem Türk Eczacıları Birliği tarafından onaylandığını bildirdi.

Afacan, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Türk Eczacıları Birliği'ne iletmiş olduğumuz EczAdım-Eczacı İstihdam Projesi, TEB 44.Dönem Merkez Heyeti Eczacı İşgücü ve İstihdamının Geliştirilmesi Çalışma Grubunda incelenerek değerlendirilmiştir. Birliğimiz Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "EczAdım Projesi Eczacılık Eğitiminde Dönüşüm ve İlaç Sanayine Entegrasyon Projesi Görüş Belgesi" ve "Eczacı İstihdam Alanları Görüş Belgesi" olarak hazırlanarak ilgili kurumlara iletilmek üzere belgelendirilmiştir.”