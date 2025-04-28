Rize’de yapılan Liseli Genç Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonasında Eda Nur Tümer altın madalyanın sahibi oldu.

24-26 Mart tarihleri arasında Rize’de yapılan Liseli Genç Kızlar A kategorisi Türkiye Güreş Şampiyonasında ilimizden mindere çıkan Mecitözü Doğuşspor kulübü sporcusu ve Mecitözü Anadolu Lisesi Öğrencisi Eda Nur Tümer tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Antrenör Halil Tunc sporcusunun gruplarda ve Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılar ile sıkletinde altın madalyanın sahibi olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda daha başarılı derecelere imza atacağına inandığını söyledi.