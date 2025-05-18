Çorum'da kadınların bir arayarak oluşturduğu Edebi Kadınlar Kitap Okuma Kulübü, dördüncü yaşına girdi.

‘Edebi Kadınlar Kitap Okuma Kulübü’ Kurucusu Zeynep Özçerezci, kulüplerinin 16 üyesi olduğunu ve her ay bir kitap belirlediklerini belirterek, belirledikleri kitabın kritiğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

ŞU ANA KADAR 40 ADET KİTAP

Zeynep Özçerezci, şu ana kadar Türk klasikleri, Dünya klasikleri, çağdaş yazarların eserlerinden 40 kitabı okuduklarını, ayrıca yerel yazarlarımızla okur-yazar buluşması ve imza günü tertip ettiklerini açıkladı.