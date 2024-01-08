Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor play-off yarışında devam mı tamam mı niteliğindeki kritik maçta grup lideri Maliye Voleybol takımını 3-1 yenerek 'yarışa devam' dedi.

Geçen hafta diğer play-off yolundaki rakibi Düzce deplasmanından puansız dönen Sungurlu Belediyespor dün evinde lider Maliye Voleybol takımını konuk etti.

Taraftar desteğini arkasına alarak başladığı maçta Sungurlu Belediyespor güçlü rakibi önünde özellikle hücumdaki etkili oyunu ile sonuca gitmeyi başardı. Nefen kesen maçta iki set uzatmaya gitti ve iki saati aşan maç sonunda salondan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maça çık hızlı başlayan Sungurlu Belediyespor 10-5 öne geçtiği sette bu üstünlüğünü son sonuna kadar sürdürdü ve ilk seti 25-18 kazanarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci set öncesinde yaşanan pankart krizi nedeni ile oyundan kopan Sungurlu Efeleri üstünlüğü rakibine kaptırdı ve bu sette beş sayı geriye düştüğü anlarda alınan mola dönüşünde toparlanan Sungurlu Belediyespor skoru 23-23’de eşitledi ve sete ortak oldu.

Karşılıklı sayılarla geçen final bölümünde iki kez uzatmada öne geçen temsilcimiz üçüncü uzatmada rakibine set izni vermedi ve 28-26 alarak lider rakibi önünde 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sete yine konuk takım etkili başladı 10-8 öne geçtiği sette Sungurlu Belediyespor 14-14’de bareberliği sağladı.

Final bölümünde 23-14 geride olan Sungurlu Belediyespor rakibinin üç kez set sayısını kırdı ve skoru 24-24 yaparak bu setide uzatmaya götürmeyi başardı.

Uzatma bölümleri ise kelimenin tam anlamı ile nefes kesti. Dört kez konuk Maliye Voleybol avantaj yakaladı ancak temsilcimiz skoru eşitledi.

30-29’da avantajı ele geçiren Sungurlu bunu maçı kazanmaya çeviremedi ve sonraki iki sayıyı konuk takım alınca Maliye Voleybol seti 30-28 alarak skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette ise Sungurlu Efeleri çok etkili başladı.

Konuk takım ise maça ortak olmak ve final setine taşımak için mücadele etti. İlk bölümde karşılıklı sayılarla geçerken 16-13 temsilcimiz öne geçtikten sonra rakibinin maça ortak olması istemeyen temsilcimiz bu bölümde farkı bir anda açtı ve 20-14 öne geçti.

Bu üstünlüğünü setin kalan bölümünde sürdüren Sungurlu Belediyespor 23-16 skorla önde girdiği son bölümde rakibine şans tanımadı ve seti 25-18 maçıda 3-1 alarak play-off yarışında 'bende varım' dedi.

Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor 22 puara yükseldi ve Maliye Voleybol ile puanları eşitleyerek zirveye ortak oldu.