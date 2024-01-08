Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından bu yıl ilk kez yapılan devre arası klasman yükselme sınavındaki son aşama Bölgesel Lig’de yapılacak.

İl Hakem Kurulu bu sınav için bir Bölgesel Orta iki Bölgesel Yardımcı hakem ile bir Bölgesel Gözlemci ismini bildirdi.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 10 Ocak çarşamba günü yapılacak bölgesel hakem ve gözlemci seminerine ilimizden İl Hakem Kurulu tarafından İsmail Sırma Bölgesel Hakem olmak için Serhat Doğan ve Ömer Bingöl ise Bölgesel Yardımcı hakem olmak için kursa katılacaklar.

Kursa Bölgesel Gözlemci olmak için ise İl Hakem Kurulu üyesi Gökhan Yumlu katılacak.

Çarşamba günü yapılacak kurs sonunda Merkez Hakem Kurulu tarafından Bölgesel Lige yükselecek isimler ikinci yarıda bu ligde görev yapacaklar.