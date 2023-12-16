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Erkekler Voleybol 2. Lig 3. grupta temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde Yedidaspor önünde liderlik mücadelesi verecek.

Saat 14’de İlçe Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak maç öncesi Sungurlu Belediyespor’da tek düşünce üç puanlık galibiyet.

Grup'ta ilk yarıyı Düzce Belediyespor Akademi, Sungurlu Belediyespor ve Maliye Voleybol takımları 16’şar puanla ilk üç sırada tamamladı.

Sungurlu Belediyespor ilk yarıda oynadığı yedi maçta altı galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Sezonun ilk maçında Ankara deplasmanında zorlu bir maç sonunda 3-2 yenen Sungurlu Belediyespor evinde konuk edeceği rakibi önünde üç puanlık bir galibiyet ile ayrılarak play-off yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir grupta güç dengelerinin birbirine çok yakın olduğunu bu yüzden her maçın zorlu geçtiğini belirterek evlerinde oynayacakları maçlarda taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Özdemir yarışta avantaj yakalamak için evlerinde oynayacakları maçlarda puan kaybı yaşamak istemediklerini belirterek tüm spor severleri yarın salona davet etti.

Sungurlu Belediyespor ile Yedidağspor arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Burak Karaca yapacak. Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.

Grup'ta bugün oynanacak kritik maçta ise aynı puanla ilk üç sırada bulunan iki takım Maliye Voleybol ile Düzce Belediyespor Akademi takımları Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.