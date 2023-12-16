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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Karaca, Yetkin Özbey, Ersel Şahin, Hüseyin Eğer, Mustafa Veran ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy Aşgın’a spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti ve kendisine plaket verdi.

Başkan Aşgın ise amatör sporun gelişimi için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek TÜFAD Başkanı ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.