Erkekler Voleybol 1. Liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ligdeki son maçında Yücelen Anamurspor’u 3-1 yenerek 26. maçında 22. galibiyetini aldı ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Ligde son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçen ve play-off vizesi alan Yücelen Anamurspor maçı beklendiği gibi oldukça çekişmeli geçti.

İlk seti temsilcimiz 25-22 alarak 1-0 öne geçti. İkinci set ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Üç kez uzatmaya giden seti ev sahibi Anamurspor 28-26 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette yeniden oyunda kontrolü ele geçiren Sungurlu Belediyespor bu seti 25-20 son seti de 25-21 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve bu sezonki 22. galibiyetini alarak sezonu 62 puanla ikinci sırada tamamladı ve direk final oynamaya hak kazandı.

Final etabı eşleşmeleri belli oldu

Son maçların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ikinci, Arkasspor üçüncü Yücelen Anamurspor beşinci olurken altıncı sırada yer alan Fenerbahçe Medicana üst lige çıkamayacağı için onun yerine yedinci olan Ünsal Group Şiran Akademi takımı final etabına yükseldi.

28 Mart cumartesi günü oynanacak çeyrek final maçlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ile Ünsal Gruop Şiran Akademi ile Arkasspor ile Yücelen Anamurspor takımları tek maçlı elenimasyon sistemine göre karşılaşacaklar.

Bu maçları kazanan iki takım 1 Nisan’da ilk maçta 4 Nisan’da ise ikinci maçta karşılaşacaklar. Bu maçlar sonunda üstünlük sağlayan takım ile Sungurlu Efeleri 8 Nisan çarşamba günü Ankara’da Efeler ligine yükselen son takımı belirlemek için karşılaşacak.

Takıma üç gün izin

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir Yücelen Anamurspor maçının ardından takıma üç gün izin verdi.

Özdemir kazanma geleneğini sürdürdükleri için mutlu olduklarını şimdi asıl hedefleri olan Efeler Ligi için önlerinde bir maç kaldığını söyledi.

Özdemir takıma üç gün bayram izni verdiklerini 22 Mart pazar günü toplanarak firal maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.