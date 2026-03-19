U 16’da 1. Kademe Grup merkezleri açıklandı. Çorum şampiyonu Vefaspor Sivas grubunda mücadele edecek.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 16Türkiye Şampiyonasında 78 ilden 139 takım mücadele edecek.

1. Kademe Müsabakaları 24 grup merkezinde oynanacak. 10 grupta 8 takım, yedi takımlı bir grup ve dört takımlı 13 gruhta oynanacak maçlar 26-28 Mart tarihlerinde oynanacak.

Çorum şampiyonu Vefaspor 27-28 Mart tarihlerinde Sivas’ta yapılacak bölge birinciliğinde Kayseri, Yozgat ve Tokat şampiyonları ile karşılaşacak.

Futbol Federasyonu bu yıl başlattığı uygulama ile kulüplerin bir sezonun emeğini bir maça sıkıştırdı.

Bu nedenle çekilecek kura sonunda biri çeken ile dördü çeken, ikiyi çeken ile üçü çeken takımlar yarı finalde karşılaşacak.

Kaybeden takımlar elenecek ve evine dönecek. Kazanan takımlar ise sonraki gün finalde karşılaşacak kazanan takım yarı final grubuna yükselecek.