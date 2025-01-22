Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor grup birinciliği için bugün grubun namağlup lideri TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak.

Ligde 17 maçınıda kazanak lider durumda bulunan TVF Spor Lisesi ile 16 maçta 15 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor arasındaki maç bugün saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda başlayacak.

Sungurlu Belediyespor play-off yarı finalinde mücadele etmeyi garantiledi.

Temsilcimiz bugün ilk maçta 3-2 mağlup olduğu rakibinden hem rövanşı almak hemde rakibinin namağlup ünvanını silmek için kazanmak istediği maça tüm Sungurlulu voleybol severleri devam etti.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak zorlu play-off maçları öncesinde grubun namağlup takımı TVF Spor Lisesi önünde çok iyi bir prova yapacaklarını söyledi.

Özdemir takım olarak bu maçı kazanarak hem rövanşı almak hemde play-off maçlarına moralli gitmek istediklerini söyledi.

Antrenör Özdemir bu zorlu maçta tüm Sungurluları takımlarına destek olmak için salona davet etti.

Hakem Trabzon’dan Sema Kayıkcı

Sungurlu Belediyespor ile TVF Spor Lisesi arasındaki zorlu maçı Trabzon A klasman hakemi Sema Kayıkcı yönetecek.

Kayıkcı’nın yardımcılığını ise Gümüşhane’den Bahtiyar Çelik yapacak. Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.