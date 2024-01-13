Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor play-off yolundaki avantajını devam ettirmek için yarın Tusaşspor deplasmanında kazanmak istiyor.

Ligde son iki maçında zirvedeki iki rakibi konumundaki takımlardan Düzce Belediyespor’a deplasmanda 3-1 yenilerek yara alan Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz hafta sonunda sahasında Maliye Voleybol takımını 3-1 yenerek avantajı yeniden ele geçirmişti.

Son dört maç öncesinde grupta üç takım 22’şer puanla ilk üç sırada bulunuyor.

Sungurlu belediyespor 11. hafta maçında yarın saat 14’de Kahramankazan Tusaşspor Salonu’nda Tusaşspor ile karşılaşacak.

Ev sahibi takım grupta 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir kendilerini çok zorlu bir maçın beklediğini play-off hedefinde avantajlarını sürdürmek için kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Özdemir morallerinin yerinde olduğunu ve hafta içi bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Grupta bugün oynanacak maçlarda Yedidağspor- Ankara Barosu ile karşılaşırken final grubu mücadelesi veren Maliye Voleybol evinde Başkent Beşiktaşlılar ile Düzce Belediyespor ise sahasında Çankırı Birlik ile karşılaşacak.