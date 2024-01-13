Okul Sporları Gençler Yüzme Grup birinciliği Çorum Olimpik Yüzme Havuzunda başladı.

15 takım ve 33 okulun mücadele ettiği grup birinciliğinde toplam 527 sporcu finallere gitmek için mücadele edecek.

Dün yapılan yarışmalar ile başlayan grup birinciliğinde ilk iki gün ferdi müsabakalar yapılırken pazar günü ise takım birinciliği yarışmaları yapılacak.

Yarışmalarda takım sporlarında 86 erkek 74 bayan toplam 160 sporcu mücadele ederken bireysellerde ise 284 erkek 243 bayan toplam 527 sporcu yarışıyor.

Grup birinciliğinde Özel Çorum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Ted Çorum Koleji, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nden sporcular katılıyor.

Grup biirinciliğinin resmi açılış töreni dün yapıldı.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile idareci ve antrenörler katıldılar.