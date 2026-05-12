Bu sezon Efeler Liginde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Sungurlu Belediyespor ikisi yabancı biri yerli üç ismi resmen açıkladı.

Amerikalı pasör çaprazı Kyle Ensing'in ardından Bulgar smaçör Kaloyan Balabanov milli takımda da görev yapmış tecrübeli pasör Muhammed Kaya ile anlaştı.

Teknik ve İdari Menejer Mustafa Özdemir ve teknik heyetin yürüttüğü transfer çalışmalarında ilk olarak Amerikalı pasör çaprazı Kyle Ensing ile anlaşan Sungurlu Belediyespor ligde kalıcı olmak ve üst sıraları zorlayacak bir kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu Belediyespor pasör mevkii için milli sporcu Muhammed Kaya ile anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli pasör 13-14 sezonunda Arkasspor'da başladığı voleybol hayatında Balspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma, Fenerbahce, Spor Toto bir sezon Türşad takımında oynadıktan sonra iki sezonnunda Spor Toto takımında forma giydi.

Sungurlu Efeleri smaçör mevkii içinde Bulgar Kaloyan Balabanov ile anlaştı. 27 yaşındaki Balabanov Bulgaristan'da VC Chermo More kulübünde başladığı voleybol hayatının ilk dört yılında bu kulüpte oynadıktan sonra 20-21 sezonunda Marek Union iki sezon NEftochimic Burgas takımında oynadıktan sonra Çek Cumhuriyatinde Jihostroj Ceske Budejovice forması giydi ardından 24-25 sezonunda yeniden Bulgaristan'da SKV Montana ve son olarakta geçtiğimiz sezon Neftochimic Burgas takımında oynadı. 1.95 boyunda ve 90 kilo ağırlığındaki Kaloyan yeni sezon için Sungurlu Belediyespor ile anlaştı.