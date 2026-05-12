Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Çorum Belediyespor’un rakibi beklendiği gibi West Bursa takımı oldu.

Grup maçları sonunda ilk eleme turu tamamlanan Bölgesel Ligde çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri belli oldu. Çorum Belediyespor çeyrek final eleme turunda West Bursa takımı ile ilk maçta 16 Mayıs cumartesi günü saat 18’de Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı ise 23 Mayıs cumartesi günü saat 19’da Tofaş Spor Salonunda oynanacak.

Çeyrek finalde diğer eşleşmeler Titan Akademi- Bolu Belediyespor, Tekirdağ Namık Kemal- İzmir Büyükşehir ve Suadiye Basketbol ve Demir Amiraller takımları karşılaşacak.

Sekiz takımın mücadele ettiği bu eleme turu sonunda rakibine üstünlük sağlayan dört takım finallere gitmek için tarafsız bir sahada tek devreli lig statüsünde karşılaşacaklar ve dört takımdan ilk ikiye girenler 2. Basketbol Ligine yükselecek.