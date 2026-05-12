Osmancık Belediyespor’un milli gururu.

Yıldız, Genç ve A takımında forma giyen Osmancık Belediyespor’un sultanı Zeren Yonar alt yapılar milli takım gelişim kampına davet edildi.

Osmancık Belediyespor bünyesinde başladığı voleybolda küçüklerden başlayarak yıldızlar, gençler ve A takım formasını giyen Zeren Yonar performansı ile alt yapılar milli takım gelişim kampına katıldı.

10 Mayıs’ta başlayan ve yarın sona erecek kampta milli takım kampına Çorum’dan ilk oyuncu göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

Osmancık Belediyespor Voleybol antrenörü Ümit Gökgöz yaptıkları çalışmanın karşılığı olarak Çorum’dan kadın voleybolun da milli takım kampına davet edilen ilk sporcuyu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökgöz ‘İlçemiz ve kulübümüz adına voleybolda milli takıma ilk defa oyuncu göndermenin büyük gururunu yaşıyoruz. Oyuncumuza katılacağı Milli Takım Gelişim kampında üstün başarılar diliyor altyapıdaki diğer sporcularımızın da bu yoldan ilerlemesini temenni ediyoruz. Yolun açık olsun Zeren seninle gurur duyuyoruz’ dedi.