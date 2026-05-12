Okullararası Wushu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular kazandıkları 26 madalya ile büyük bir başarıya imza attılar.

7-10 Mayıs tarihleri arasında Sakarya'da yapılan Okul Sporları Wushu Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular üç altın dokuz gümüş ve on dört bronz madalya kazandı.

Küçük Kızlar kategorisi 28 kiloda Hayrettin Karaman Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Kara, yıldız kızlar 42 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Gizem Bilgiç, B Genç erkekler 85 kiloda Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Miraç Kayra Karataş tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandılar.

Küçük Kızlar 25 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Fatma Zehra Tutuş, 28 kiloda aynı okuldan Nisan Ağca, 41 kiloda Yavruturna Ortaokulu'ndan Eylül Avcu, +43 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulundan Gülşen Nur Uysal, yıldız kızlar 45 kiloda Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Ceren Türkoğlu, , 48 kiloda Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulundan Elif Ebrar Özçiftçi, 56 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Ceylin Sahra Balcı, B Genç kızlar da 52 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu'ndan Ayşe Sevda Yanaşma, B Genç erkekler 48 kiloda Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezinden Musdafa Arslan Gedik rakiplerine finalde yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandılar.

Küçük Kızlar 31 kiloda 23 Nisan Ortaokulu'ndan Zeliha Burgu, 38 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hira Seherli aynı okuldan 35 kiloda Nisa Seherli, küçük erkekler 28 kiloda Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Sait Berat Özdemir, 38 kiloda Yavruturna Ortaokulu'ndan Bulut Aras Al, yıldız kızlar 39 kiloda Dr. Devlet Bahçeli Ortaokulu'ndan Azrasu Dizlek, 42 kiloda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu'ndan Eylül Buğlem Aktaş, +60 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Ayşenur Bölükbaş, B genç kızlar 56 kiloda Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Almina Ece Ergün A genç kızlar 52 kiloda Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Buse Uzanır, 75 kiloda Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tuğba Karagöz, Açıl El 32 form Chang Quan'da aynı okuldan Elif Nur Ödemiş 42 kiloda Dr. Devlet Bahçeli Ortakulu'ndan Mehmet Efe Ardıç, Danişmentgazi İmam Hatip Ortaokulu'ndan Berat Gündüz sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.