Erkekler Voleybol 2. liginde play-off yarı final grup fikstürü belli oldu.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ilk maçında Kastamonu Yıldızlar Topluluğu ile karşılaşacak.

Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 20-22 Şubat tarihlerinde Karaman ve Osmaniye’de yapılacak olan Erkekler Voleybol 2. ligi play-off yarı final maçlarında 16 takım dörderli iki grupta mücadele edecet.

A ve B grupları Osmaniye Tosyalı Spor Salonu’na mücadele ederken C ve D grupları ise Karaman Yunus Emre Spor Salonu’nda mücadele edecekler.

Sungurlu Belediyespor B grubunda mücadele edecek.

İlk maçında 20 Şubat salı günü saat 18.30’da Kastamonu Yıldızlar Topluluğu takımı ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor 21 Şubat çarşamba günü yine saat 18.30’da Antalya Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

22 Şubat perşembe günü grupta son maçında ise saat 15.30’da Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim takımı ile karşılaşacak Sungurlu Belediyespor grup maçlarını tamamlayacak.

Dört grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım A ve B grubu olarak ikiye ayrılacak ve Karaman grubunda mücadele edecek.

Osmaniye MEM takımı final grubuna yükselmesi halinde 27-29 Şubat’ta Karaman’da çıkamaması durumunda ise Osmaniye’de 1. lige yükselme final grubunda mücadele edecekler.

İki grupta oynanacak maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takım 1. lige yükselecekler.