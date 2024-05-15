30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda başvurular bugün sona eriyor.

Bu yıl 27.sı düzenlenecek olan 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nın başvuruları 20 Nisan Cumartesi günü itibariyle başladı.

15 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olan turnuvada 1994 ve daha önce doğanlar oynayabilecek.

Öte yandan turnuvada her takım 2023-2024 sezonu için lisansı vize edilmiş bir adet aktif sporcu bulundurabilecekler.

Turnuvaya başvurular, Çorum Haber Gazetesi'nden Rıfat Kara'ya (0545 255 54 22) yapılabilecek.

Bugün sona erecek olan başvurular sonunda 18 Mayıs Cumartesi günü teknik toplantı yapılacak olup takım sayısına göre statüler ve başlama tarihi belirlenecek.

Turnuvaya başvuruda bulunacak takımların A4 kağıdı üzerine takım ismi, takımında oynayacak oyuncuların listesi ve tc numaraları.

Ayrıca sol alt tarafa takımın sorumlusunun ismi ve telefon numarası yazmaları gerekiyor.

Turnuva komitesinden alınacak Taahhütname'nin 2 takım yetkilisi ile birlikte imzalanması gerekiyor.