Okullu Yıldızlar Voleybol grup birinciliğinde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grubunda ikinci maçınıda set vermeden kazanarak yarı final final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Kırıkkale’de yapılan yıldızlar voleybol grup birinciliğinde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grubunda ilk maçında Kayseri şampiyonu Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu’nu 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Dün grubunda ikinci maçında Bolu Şehit Mustafa Bilgili Ortaokulu ile karşılaşan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu rakibi önünde zorlanmadan 3-0’lık net bir galibiyet alarak grup birincisi olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.