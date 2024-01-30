Erkekler Voleybol Ligi 3. grupta 13. maçlar sonunda sıralama değişmedi.

Bu maçlar sonunda son üç haftayı üç takım aynı puanla girdi.

Grupta oynanan dört maçtan üçü 3-2’lik skorlarla biterken haftanın en rahat kazanan takımı Sungurlu Belediyespor oldu.

Sungurlu Belediyespor sezonun evindeki son maçında grubun galibiyeti bulunmayan takımı Çankırı Birlikspor önünde 3-0’lık net bir galibiyet alarak avantajını son maça taşımayı başardı.

Haftaya lider giren Düzce Belediyespor ise evinde Yedidağspor önünde çok zorlansada final setinde kazanarak haftayı iki puanla tamamladı ve set averajı ile son maça lider çıktı.

Final Grubu iddiasını devam ettirmek isteyen Maliye Voleybol ise Ankara Barosu karşısında öldü öldü dirildi.

Ankara Barosu rakibi önünde iki kez öne geçtiği maçta Maliye Voleybol geriden gelerek final setine taşıdı.

Nefes kesen final setinde de rakibine 15-12 üstünlük kuran Maliye Voleybol 10. galibiyetini alarak umutlarını son haftaya taşımayı başardı.

Sungurlu Belediyespor son maçında pazar günü saat 15.30’da Ankara Barosu ile yapacak. Grubun güçlü takımlarından rakibi önünde temsilcimiz kazanması halinde diğer maçların sonucu beklemeden final grubu biletini alacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir sezon sonu ilk hedefleri olan final grubuna yükselmek için önlerinde bir engel kaldığını söyledi.

Özdemir, Çankırı karşısında genç oyuncularına şans verdiklerini belirterek ‘İstediğimiz galibiyeti aldık ve hedefe bir adım daha yaklaştık. Şimdi artık önümüzde son bir engel kaldı oda Ankara Barosu maçı. Bizi zor bir maç bekliyor son maçlarında ortaya koydukları mücadele bunu gösteriyor. Biz bugünden itibaren bu maça motive olacağız ve gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. İnanıyorumki bu maçı kazanarak verdiğimiz sözü yerine getirip final grubunda mücadele edeceğiz’ dedi.