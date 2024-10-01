Eğitim Bir Sen Çorum 2 Nolu Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Eğitim-Bir-Sen Çorum 2 No’lu Şube Başkanlığına Doç. Dr. Harun Kısacık seçildi.

Genel kurula Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Sağlık Sen İl Başkanı Ahmet Saatcı ile sendika üyeleri katıldı.