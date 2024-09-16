Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Eğitim ve Sosyal İşler birimi tarafından Çatak Tabiat Park'ında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik doğa yürüyüşü cumartesi sabahı yapıldı. Doğa yürüyüşünün ardından katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak düzenlediğimiz doğa yürüyüşümüz yeni dostluklar ve anılarla tamamlandı. Katılım gösteren üyelerimize ve organizasyonu gerçekleştiren yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz” dedi.

Belli aralıklarla ve farklı yerlerde doğa yürüyüşlerini düzenlemeye devam edeceklerini kaydeden Okumuş, “Doğayı ve sporu seven herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)