Çorum’da Eti Anadolu Lisesi bahçesine yapılan park tartışmalara yol açtı.

Eğitim Çorum Şubesi, Çorum Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı protokol kapsamında okul bahçesine yapılan parkta yaşanan sorunlar nedeniyle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a tepki gösterdi.

Okul önünde bir basın açıklaması yapan Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, belediyenin okul bahçesine yaptığı parkı öğrencilere ve okul idarecilerine önce kapattığını sonra da parkın herkese açılması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Ders saatlerinde vatandaşların parka girmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını belirten Üreyen, parka öğrenci dışındaki kişilerin ders saatleri içinde bahçeye girişinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasına Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer de destek verdi.