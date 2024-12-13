Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi tarafından işyeri temsilcilerine yönelik eğitim programı düzenlenecek.

Eğitim programı 14 Aralık 2024 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Tüm işyeri temsilcilerini eğitim programına davet eden Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, “Eğitim-İş, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusuna güzel günler gösterme hayalini asla ortada bırakmayacaktır. Cumhuriyetin eğitim kurumlarında, aydınlanma devrimlerine savaş açanlara meydan okuyacak namuslu bir soluk da mutlaka var olacaktır. Örgütlü mücadelemizi daha geniş bir alana yaymak ve alanlarda en etkili olduğumuz gibi en yetkili olmak için eğitim emekçilerimizde sendikal bilinç oluşturmak elzemdir. Şube olarak sendikal eğitimler ile bu etkiyi artırma yolundayız” dedi.