Polis Akademisi başvuru süreci başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımladı.

Buna göre Polis Akademisi'ne 7.500 polis alımı yapılacak.

POMEM başvuru 2024 maratonu başladı. Polis Akademisi Başkanlığı 31. dönem POMEM başvuru kılavuzunu yayımlandı. Buna göre bugün başlayan Polis Akademisi başvuru sürecinde 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapılacak.

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Polis Akademisi başvuru süreci bugün başladı. Polis olmak isteyen adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 31. dönem POMEM başvuru kılavuzu süreç boyunca rehberlik edecek. Buna göre Polis Akademisi 6.000'i erkek ve 1.500'ü kadın olmak üzere toplam 7.500 polis alımı yapacak.