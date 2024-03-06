Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi tarafından Abdal Musa ve Hızır Lokması etkinliği yapıldı.

İsmail Kakaç İlkokulu yanında bulunan Vakıf Cemevi önünde yapılan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Biz adaleti Hz. Muhammet Mustafa’dan, Hz. Ali’den öğrendik. Biz adaleti fazlaca konuşmalıyız, adaleti ayakta tutmamız, adaleti diri tutmamız gereklidir. Bizim tarihimizde şöyle bir baktığımızda; adaletli olduğumuz, adil olduğumuz, hakkaniyetli olduğumuz dönemler bizim altın çağlarımız olmuş. Ne zaman adaletten sapmışız, haktan hukuktan sapmışız, yeryüzünün efendisi olan bu millet maalesef gerilemiş. Sadece kendisi gerilmemiş bütün mazlumun umudu olan, bu millet mazlumlara umut olmaktan uzaklaşmış, hakkın hakim olması için bir şey lazım deseler adalet hakikaten yeter. Nasıl ki yağmur yağdığı zaman hiçbir tarlayı hiçbir sokağa ayırmadan eşit, adil yağıyorsa devletin, belediyenin, kamu kurumlarının hepimizin adaleti de böyle olmalıdır” dedi.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan ise konuşmasında, “Adalet tüm varlığı olduğu gibi bağrına basmaktır, adalet paylaşımdır. Mazlumun yanında olmak, yetimin elinden tutmak, çaresizliğe çare olmaktır. Adaletli bir devlet ki devletimiz adaletlidir, adaletli bir devlet hiçbir canlıyı ayırmaz, hiçbir canlıyı birbirinden ayrı görmez. Hazreti Ali’ye sormuşlar, "Devletin dini olur mu? demişler, devletin dini adalettir" demiş. Biz Alevisi ile Sünnisi ile Kürdü ile Türkü ile hepimiz bir canız. Allah bizi yaratırken ayırmadı. Bu ayrımı çıkarcı ve menfaatçiler yaptı. Toplumu birbirine düşürdüler. Adalet terazisi bizim vicdanımızdır. Asla vicdanımızı kaybetmeyelim. Benim mücadelem insanlık içindir. Adalet çizgisinden ayrılmayalım. Bu devlet Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kurduğu ve bize emanet ettiği bir devlettir. Onları takip edenler adaletli olmalıdır. Adaletli insan, insanı incitmez, kendi nefsine ağır geleni hiçbir insana uygulamaz. Bütün insanlar kardeştir. Allah bizleri ahsen-i takvim üzerine yaratmıştır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği Devlet Sanatçısı Gülseren Kılıç konser verirken, semah gösterisi ile devam eden program lokma dağıtımın yapılması ve aşık Veli Çal, Ali Rıza Düzgün Dede’nin nefesleri ile sona erdi.