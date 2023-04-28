Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı, Çorum’da 9. lokma dağıtım organizasyonunu gerçekleştirecek.

Pazar günü saat 13.00’te Cumartesi Pazarı içerisinde gerçekleşecek olan etkinlikle 5 bin kişiye lokma ikramında bulunulacak.

Vakıf Kurucu Başkanı Erdal Doğan, lokma dağıtımına tüm Çorum halkını davet ederek, “9. Çorum etkinliğimiz, ‘2. Abdal Musa Birlik ve Dayanışma Lokması’ adıyla yapılacak. B

ugüne dek 100 bin kişiye ‘Şükür Lokması’ dağıtmak için yola çıktık ve 80 bin kişiye ulaşmış bulunmaktayız. Pazar günü 5 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Vakıf olarak gönlü sevgiden geçen herkesi bekliyoruz.” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan etkinlikte semah gösterisi ve halk aşıklarının dinletisi de yer alacak. (Haber Merkezi)