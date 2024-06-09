Adıyaman'da faaliyet gösteren bazı kasaplarda tüberkülozlu etler ele geçirildi. Tüberkülozlu etler yapılan incelemelerin ardından imha edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3 FARKLI KASAPTA 650 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı. Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti.

İNCELENEN ETLER VEREMLİ ÇIKTI

Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alındı ve numuneler toplandı. Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi.

ÖMÜLEREK İMHA EDİLDİ

Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü. Etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.