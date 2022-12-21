Asgari ücret yarın açıklanıyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili konuştu.

Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.” dedi.

Enflasyon konusunda mesajlar veren Erdoğan, “Yüksek enflasyonun ve hayat pahalığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“YARIN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ”

Milyonların merakla beklediği asgari ücret hakkında konuşan Erdoğan, “Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz.” dedi.