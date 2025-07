Demokrat Parti (DP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Türkiye’nin uzun bir süredir siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken, Demokrat Parti olarak, bu gidişata kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Ekonomide yanlış politikaların neticesinde derin bir krizin içine sürüklendiğini kaydeden DP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, “Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan işsizlik, vatandaşlarımızın belini bükmekte, umutlarını tüketmektedir. Demokrat Parti olarak, liyakatsiz kadroların elinde savrulan ekonominin acilen bilimsel ve rasyonel temellere oturtulması gerektiğine inanıyoruz. Üretimi destekleyen, yatırımcıya güven veren ve adil gelir dağılımını sağlayan politikalarla bu darboğazdan çıkmak mümkündür. Tarım ve hayvancılığa verilen önemin artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, istikrarlı bir hukuk sisteminin tesisi, ekonomik toparlanmanın olmazsa olmazlarındandır” dedi.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin, maalesef Türkiye’de her geçen gün daha da aşındığını iddia eden Mehmet Tunç, “Yargının siyasallaşması, adalet duygusunu derinden sarsmakta ve vatandaşlarımızın devlete olan güvenini azaltmaktadır. Demokrat Parti olarak, hukukun bağımsızlığı ve tarafsızlığı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, basın özgürlüğünün temin edilmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi, gerçek bir demokrasinin inşası için elzemdir. Millî iradenin tam tecellisi, sandığa yansıyan her oyun kutsallığına saygı duymaktan geçer. Seçim sistemine yönelik her türlü müdahale girişimi, demokrasimize vurulan bir darbedir ve asla kabul edilemez” şeklinde belirtti.

Türkiye’nin dış politikasının, son dönemde akılcı ve gerçekçi yaklaşımlardan uzaklaşarak ülkemizi bölgesel ve uluslararası arenada yalnızlaştırdığı öne süren Mehmet Tunç, “Komşularımızla gerilen ilişkiler, ulusal çıkarlarımızın göz ardı edilmesi ve öngörülemez adımlar, Türkiye’nin prestijine zarar vermektedir. Demokrat Parti olarak, Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak, barışçıl, gerçekçi ve yapıcı bir dış politika izlenmesini savunuyoruz. Bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, uluslararası hukuka saygı ve çok kutuplu dünyada dengeci bir yaklaşım, ülkemizin menfaatlerine en uygun yoldur” dedi.

Ülke derinleşen kutuplaşmanın, toplumsal barışı tehdit ettiğini anlatan Tunç, “Farklılıklarımızın bir zenginlik olduğu gerçeği göz ardı edilmekte, nefret dili ve ayrıştırıcı söylemler siyasetin ana eksenine oturmaktadır. Demokrat Parti olarak, bu ayrıştırıcı dilin karşısında duruyor; toplumsal uzlaşma ve hoşgörüyü savunuyoruz. Farklı görüşlere saygı duyarak, ortak değerler etrafında birleşmek, Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşımaktadır. Demokrat Parti, Türkiye’nin içine sürüklendiği bu kısır döngüden çıkması için, devlet ciddiyetine geri dönüşü, millî iradeye tam saygıyı, hukukun üstünlüğünü ve aklın rehberliğini temel prensipler olarak benimsemektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha özgür ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmak adına, tüm siyasi aktörleri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye’nin aydınlık yarınları, bu değerlere sıkı sıkıya sarılmakla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.