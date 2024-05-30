Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf temsilcilerinin sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Milletvekili Kayrıcı beraberinde İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB’ta esnaf temsilcileri tarafından yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür, Milletvekili Kayrıcı’ya esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerini içeren bir dosya sunarken ayrıca üç harfli marketlerle ilgili düzenlemeleri içeren Perakende Yasası’nın biran önce çıkarılmasını ve esnafların Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere geçmişe yönelik uygulanan faizin geri çekilerek, mağduriyetin giderilmesini istedi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da, ülkenin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, bu sıkıntıların el birliği ile çözüleceğini söyledi.

Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin çözümü noktasında elinden geleni yapacağını vurgulayan Kayrıcı, “Ankara’da bir kardeşiniz olduğunu sakın unutmayın. Sizlere kapım sonuna kadar açıktır. Ankara’da sizlerin eli kulağı ve gözü olmaya çalışmaktan son derece mutluyum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milletinin son kalesi olduğunu kaydeden Kayrıcı, bu kaleyi mutlaka ayakta tutmamız gerektiğine değindi. Ülkedeki ekonomik sıkıntıların ve sorunların kalıcı olmadığını belirten Milletvekili Kayrıcı, esnaf ve sanatkarların üzerinde çok ciddi yükler olduğunu bildiğini aktardı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret sonunda ise Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Kayrıcı’ya ziyaret anısına kahve takımı hediye edildi.