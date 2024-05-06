Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Çorum'da Zihinsel Engelliler Derneği, Beyazay Derneği ve Kent konseyi Engelli Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra merkezi Ankara'da bulunan Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Neslihan Hüsülüoğulları'na, başkentte yeni bir görev daha tebliğ edildi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Türkiye'nin Engellilik alanında en üst çatı örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulunda yeni yönetim kuruluna Çorum'dan Dr. Neslihan Hüsülüoğulları'nı seçmişti. Konfederasyon yönetimi görev dağılımı için biraraya geldi.

Sosyal politikalarda ve eğitim alanında bilgi ve tecrübesi ve yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Dr. Neslihan Hüsülüogulları, yönetim kurulu toplantısında Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Eğitim, Kültür ve Rehabilitasyon'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Hüsülüoğulları, engelsiz Türkiye için Çorum'u temsilen en üst çatı organında yine üst düzeyde görev alan isim oldu.