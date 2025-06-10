Uzun yıllardır Almanya'da bulunan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Şeref Kart'ın oğlu, BSG MEDYA Editörü Nihat Karalar'ın teyzeoğlu ve aynı zamanda eniştesi olan Burhan Kart, Almanya'da elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Şeref ve Cevale Kart'ın oğulları, Arzu Misler Kart'ın eşi, Melis, Efe, Çınar ve Umut Kart'ın babaları Burhan Kart, bayramın ikinci günü bir iş görüşmesi için gittiği yerde rahatsızlanarak düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Burhan Kart'ın cenazesinin otopsinin ardından 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Almanya'da toprağa verilmesi bekleniyor.