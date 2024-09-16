Çorum'da çalıştığı fabrikada elini vantilatörün pervanesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Alınan bilgiye göre, bir un fabrikasında çalışan Emre K. (36), elini vantilatöre kaptırdı.
Diğer çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Vantilatörün pervanesinin çarpması sonucu 4 parmağı kopan işçi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından Emre K., Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Editör: Anadolu Ajansı