Çorum’da hayvan dostları için bünyesinde birçok yenilikleri barındıran Elit Pati Veteriner Kliniği açıldı.

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi numara 22/1 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Elit Pati Veteriner Kliniği’nin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahipleri veteriner hekim Murat Muhittin Çavuş ile Alper Köse, kurdele kesiminin ardından davetlilere Elit Pati’yi gezdirerek, verdikleri hizmetlerden bahsetti.

Elit Pati olarak 7/24 evcil hayvanlara hizmet verdiklerini aktaran Alper Köse, “Pet aşıları, kuaförlük, otel ve muayene hizmetleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunuyoruz.” dedi

Bölgenin en büyük pet oteline sahip olduklarını ifade eden Köse, ayrıca pet market ve profesyonel pet kuaförü hizmetlerinin de mevcut olduğunu kaydetti.

İşletme olarak verdikleri hizmetlerden bahseden Köse, şunları söyledi;

PET OTELİ HİZMETİ

Evcil hayvanlarınız, tatilde ya da iş seyahatinde iken onların bakımını ve güvenliğini endişelenmeden bize emanet edebilirsiniz. Elit Pati veteriner kliniği olarak, her türlü evcil hayvanın ihtiyaçlarına uygun bir ortam sunarak onların mutlu, sağlıklı ve güvende olmalarını sağlıyoruz.

AŞI UYGULAMALARI

Aşılar, hayvan sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir. Veteriner kliniklerinde yapılan aşı uygulamaları, evcil hayvanların çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Aşılar, bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunma geliştirmesine yardımcı olarak, hem hayvanın sağlığını korur hem de toplumdaki diğer hayvanlara yönelik riskleri azaltır.

PET KUAFÖR HİZMETİ

Sevimli dostlarınıza en iyi bakımı sunmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pet kuaför uygulamamız, evcil hayvanlarınıza özel bakım, tımar ve güzellik hizmetlerini bir araya getirerek onların mutluluğunu ve sağlığını ön planda tutar. Uygulamamız sayesinde, köpek ve kedinizin kuaför randevularını hızlıca alabilir, ihtiyaç duydukları tüy bakımı, tırnak kesimi, banyo ve daha birçok hizmeti tek tıkla planlayabilirsiniz.