Çorum Belediyesi, Elmalı mevkisinde içme suyu hattını yeniliyor.

2.970 metrelik yeni isale hattıyla hem altyapı güçlendirilecek hem de su kayıpları azaltılacak.

Çorum Belediyesi, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla altyapı yatırımlarına devam ediyor.

İçme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Elmalı mevkisinde bulunan doğal kaynak su hattında yenileme ve güzergâh değişikliği çalışmalarına başladı.

Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hattın yerine, 2.970 metre uzunluğunda yeni bir isale hattı inşa ediliyor. Baştan sona yenilenecek isale hattı ile şehre kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlanacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte su kayıplarının önüne geçileceği ve altyapının daha sürdürülebilir hale geleceği belirtildi.

SU TASARRUFU UYARISI

Suyun hayati bir kaynak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara su kullanımı konusunda daha duyarlı olmaları çağrısı yapıldı. Özellikle yağışların azalmasının barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkilediği belirtilirken, mevcut koşullarda su tasarrufunun her zamankinden daha büyük önem taşıdığı ifade edildi.