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Güney Kore Cumhuriyeti’nin Gımhae şehrinden gelen heyet Çorum Obası'nda ağırlandı.

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Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Güney Kore Cumhuriyeti Gımhae Belediye Başkanı Hong Tea-Yong ve beraberindeki heyeti Çorum Obası'na götürdü.

Kültürel zenginliklerinin paylaşıldığı, sıcak sohbetlerin edildiği bu anlamlı buluşma, her iki şehir arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendirdi.

Vali Çalgan; “Bu buluşma, iki milletin kadim kültürlerinin birbirine yakınlaşmasına vesile oldu. Güney Koreli misafirlerimizle karşılıklı anlayışımızı ve dostluğumuzu daha da pekiştirdik” ifadelerini kullandı.

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Editör: Atila Çiğdem