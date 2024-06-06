Elvançelebi Köyü’nde yapılacak olan Elvançelebi Kültür, Sanat, Spor ve anma etkinlikleri hafta sonunda yapılacak.

Elvançelebi Kültür Sanat Spor ve Anma Etkinlikleri Programı ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya

Etkinlikler içerisinde kuşkusuz en büyük ilgi Güreş Şenliğinde olacak, 9 Haziran pazar günü yapılacak rahmetli güreşci Selçuk Şahin anısına yapılacak Yıldızlar Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonasında 08-09 araası tartı 10.30’da ise müsabakalar başlayacak.

Dokuz sıklette yapılacak olan müsabakalar sonunda birinci olanlara 7500, ikincilere 3500, üçüncü ve dördüncülere ise 2000’şer bin lira ödül verilecek.