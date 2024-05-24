Tarihinde ilk defa Süper Lig'e bu kadar yaklaşan Ahlatcı Çorum FK, emek hırsızı hakemlerin oyunuyla finalden oldu.

İlk maçta Kadir Sağlam kendi sahamızda verdiği ve vermediği kararlarla Çorum FK'yı doğrarken, bu sefer ikinci maçta yine bir Süper Lig hakemi olan Zorbay Küçük, kırmızı siyahlılarının net golünü VAR'da iptal etti.

Eski hakem TRT Spor yorumcusu Bünyamin Gezer, Çorum FK'nın buz gibi golünün iptal edildiğini söyledi.

Maçla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gezer; "Çorumspor'un buz gibi golü "elle oynama gerekçesi" ile güme gitmiş. Kollar doğal konumda, yakın mesafeden çarpan top ve hemen sonrasında gol olmuyor takım arkadaşı golü atıyor. Doğal olarak golün verilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı