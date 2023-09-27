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Emekli banka müdürü Süleyman Kahraman (73) hayatını kaybetti.

Emekli bankacı Asiye Kahraman'ın eşi, kuyumcu Gökçe Kahraman ve banka müdürü Gökşen Kahraman'ın babaları olan Süleyman Kahraman bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Süleyman Kahraman'ın cenazesi 28 Eylül Perşembe günü Akşemseddin Cami'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.