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Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde 2000 yılından bu yana sanayi ve gıda makineleri sektöründe çalışan Arif Hasdemir, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ürettiği salça makinelerini Türkiye’nin her yerine göndermeye başladı.

2019 yılında eşinin mide rahatsızlığı sonrasında organik salça üretmek için kolları sıvayan Arif Hasdemir, 3 yılda Türkiye’nin her yerine salça makinesi gönderen firma haline geldi.

2000 yılından Sanayi Sitesi’nde sanayi ve gıda makineleri üzerine hizmet verdiklerini belirten Hasdemir; “Eşim 2019 yılında bir hastalık geçirdi ve organik ürünler yemek zorunda kaldı. Ben de organik salça için salça makinesi üretmeye başladım. Tamamen yerli ve kendi imkanlarımızla yaptığımız salça makinesi çok beğenildi ve şu an 81 ilin tamamına salça makinesi gönderiyoruz. Makinemizin temizliği ve bakımı çok kolay. Fire vermeden, çekirdek ve posasını ayırarak yüzde yüz doğal salça üretiyor.” dedi

Hasdemir Salça olarak hedeflerinin Avrupa ve dünya pazarı olduğunu belirten Hasdemir, bunun için bütün fuarlara katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl Samsun Tekkeköy’de düzenlenen Gıda Fuarı’na ve Çorum’da düzenlenen fuara katıldıklarını kaydeden Arif Hasdemir, salça makinesinde Türkiye’nin markası olmayı hedeflediklerini ifade etti.