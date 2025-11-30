Ayasofya'nın restorasyonu sırasında yapı içine vinç sokulması tartışmaları beraberinde getirdi. Hürriyet'in haberine göre ise bilim kurulu eleştirilere yanıt verdi.

Prof. Dr. Mehmet Selim Ökten, bilimsel deneylerin yapıldığını vurgulayarak; "Fransa’daki Notre Dame Katedrali’nde de kullanıldı, Almanya’da Dessau’daki katedralde de. Daha büyükleri de kullanıldı. Notre Dame’da kule vinç kullanıldı. Bu işin ehli olan herkes bilir ki bu yapılırken çok detaylı teknik raporlar alınır. Başka türlüsü mümkün değil. Bu tonajlı araç girerken bilimsel deneyler yapıldı. Zeminin altında GPR taramaları yapıldı, boşluklar arandı. Vincin güzergâhı altındaki dehlizler dikkate alındı, onların tahkimatı yapıldı. Sismik deneyler yapıldı, yük değerleri belirlendi ve elde edilen verilerle çok katmanlı önlemler alındı" dedi.

"Öneminin bilincindeyiz, maliyet hesabı dahi yok"

İTÜ ve Kandilli'den raporlar alındığını belirten Ökten, şöyle devam etti:

"Projeye neredeyse bir yıl hazırlandık. Düzenli ölçüm ve kontrol yapılıyor. Daha dün akşam titreşimler ölçüldü, bir sıkıntı var mı diye… Esas danışman hocalarımız İstanbul Teknik Üniversitesi’nden. Bakanlık yurtiçi ve yurtdışı herkesten destek alır. Müthiş bir istişare ve iş birliğiyle yapılıyor her şey… Kandilli Rasathanesi’ndeki Mustafa Erdik hocamızdan statik konularında destek alındı.

‘Maliyetten kaçınmak için vinç kullandılar’ diye bir eleştiri var...

Kesinlikle katılmıyoruz. İdarenin bize her zaman söylediği ‘Burası Ayasofya…’ Bunun öneminin bilincindeyiz. Maliyet hesabı yok. En ileri teknik neyse o kullanılıyor ve kullanılacak.

En az 5-6 simülasyon yapıldı. Bu ayakların zemine yaptığı basınç vincin yaptığı basınçtan çok daha fazladır. Vinç 45 ton, bizim için hiç kuvvet değil aslında bu kolonlarla karşılaştırıldığında. Bu sistemin bütün ağırlığı sistem tamamlandığında yaklaşık 530 ton olacak…"