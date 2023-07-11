FATİH AKBAŞ

Emekli zamları ile ilgili açıklama yapan Emekli Memur-Sen İl Temsilcisi Orhan Uyanık, kamu görevlisi emeklilerinin maaşlarına %17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden 8.077 TL, seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Çalışırken elde edilen gelirin ve verilen hizmetin karşılığı olarak, emeklilik sürecinde de insan onuruna yakışır ücret verilmesinin sosyal devletin bir gereği olduğunu belirten Emekli Memur-Sen İl Temsilcisi Orhan Uyanık, “Ülkemiz, medeniyet değerlerimizi esas alarak, insanı önceleyen ve önemseyen görüş ve uygulamalarıyla her zaman sosyal devlet ilkesinin gereğini eksiksiz yerine getirmiştir. Devletimiz, her sözünü fiili uygulamaya dökerek hiçbir sözün havada kalmasına müsaade etmemiş ve dayatılmak istenen ekonomik krizleri, bölgesel baskıları reddederek, çalışanı, emeği, alın terini ve emeklileri korumaya yönelik düzenlemeleri hayata geçirmiştir.

Bütün bu süreçlerde, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorununun çözümü, en düşük emekli aylığının artırılması ve enflasyon üzerinde verilen artış oranlarıyla, insana, emeğine ve onuruna dair bütün herkes tarafından takdir edilen düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin bir yenisi de, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen “En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilerine yansıyacak” sözüdür.

Bu söz gereği Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte emekli aylıklarındaki artış bütün emekliler tarafından merakla beklendi. En düşük kamu görevlisi maaşını 22.000 TL’ye yükseltecek düzenleme gereği, Mayıs ayından bu zamana kadar kamu görevlisi emeklileri de benzer artış ve kıyaslanabilir rakamlar üzerinden hesap makinelerinin bütün fonksiyonlarını çalıştırdı. Fakat hiçbir emekli tarafından kabul edilebilir, anlaşılabilir, anlatılabilir ya da aktarılabilir bir artış oranı kararı çıkmadı.

‘EMEKLİYE YAPILAN ZAM BÜYÜK TÜRKİYE VİZYONUYLA UYUŞMUYOR’

Hiçbir emekli tarafından hesap edilmeyen, edilmesine imkân dahi verilmeyen bu artış oranı, ne mali disiplinle, ne sıkılaşma politikasıyla ne de Büyük Türkiye vizyonuyla maalesef uyuşmamaktadır. Kamu görevlilerine %17,55 oransal artış ve 8.077 TL seyyanen zam, kamu görevlisi emeklisine ise ekonomik kayıplardan bağımsız, piyasa gerçeklerinden uzak, hane giderlerinden habersiz, sadece %25 zam layık görüldü.

Yapılan zam ile 9.800 TL’ye çıkarılan en düşük emekli kamu görevlisi aylığının mevcut asgari ücretin altında kalması hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

Kira fiyatlarında yaşanan artışların, emtia fiyatlarındaki yükselişlerin, gelirden daha çok artan giderlerin ve en düşük emekli kamu görevlisi aylığının asgari ücretin altında kaldığı görülerek artış yapılıp en düşük kamu görevlisi aylığının adil bir ücrete kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Orhan Uyanık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kaldı ki bu rakamlar Emekli Sandığı Kanununa göre hesaplanmışken, 5510 sayılı Kanundaki mağduriyet çok daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Çalışırken hak edilen fakat emekli aylığı hesabında dikkate alınmayan birçok kalem, emekli aylığını düşürmektedir. Çalışan ile emekli arasındaki bu büyük rakamsal farklılık, sosyal güvenlik sisteminin çarpıklığını en net ve açık biçimde gözler önüne sermektedir.

‘DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ALTINDA EZİLMEK İSTEMİYORUZ’

Emekli olup geçim derdi yaşamayı mı yoksa kamu personel sistemini ve personel istihdamını olumsuz etkileyecek şekilde zorunlu emekliliğe kadar çalışmayı mı tercih edeceğimizi bilemediğimiz bir sistem dayatılıyor.

Emekli kamu görevlileri bu artışlardan sonra, göreve geri dönmeyi istiyor, düşük emekli aylıkları altında ezilmek istemiyor.

‘MEMUR-SEN OLMASA EMEKLİLERİN SESİ BİLE DUYULMUYOR’

Emekli kamu görevlilerinin maaş artışları masada belirleniyor, emeklileri temsil edecek sendikaya izin verilmiyor. Yasal mevzuat sizi ilgilendiriyor fakat sizi masadan uzak tutmak için yasanın değiştirilmesine direniliyor. Memur-Sen olmasa emeklilerin sesi bile duyulmuyor. Emekliler, torununa harçlık verirken, markette alışveriş yaparken ve hayatının diğer alanlarında gelir düşüklüğünü ve geçim sıkıntısını hissetmek istemiyor. Derdimiz, kıymeti mazide kalan anlayışını ortadan kaldırarak, tarihe yön vermiş, ülkemizin birikimini artırmış kamu görevlisi emeklilerini, adil ve hakkı olana kavuşturmaktır. Biz farklı olanı, ayrı olanı ya da hakkımız olmayanı istemiyoruz.

‘%17,55 ARTIŞ ORANI UYGULANDIKTAN SONRA AYLIK BAĞLAMA ORANI ÜZERİNDEN 8.077 TL, SEYYANEN ZAM YANSITILMALI’

Kamu personel sistemi, çalışan ve emeklisiyle bir bütünlük içerisinde, adil bir zeminde bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Yeni düzenlemeyle olmaması gerekene mevzuatta yer vererek toplumsal huzursuzluğu artırmak, mevcut sistemi bozan bir yöntemdir. Düşük artış oranıyla, bütçeye tasarruf oluşturmak için enerji harcanırken, sosyal maliyet gözden kaçırılmamalıdır. Yapılması gereken ve beklentilere karşılık verecek olan, seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olmasıdır. %17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden 8.077 TL, seyyanen zam yansıtılmalı, ortadaki karışıklık ve kargaşa giderilmelidir. Türkiye, ülkesi için emek verenlere ve devletine gönül verenlere hesap makinesinin küçük rakamlarıyla hesap yapmayacak kadar büyük bir devlettir. Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonuna yakışan, 100. yılında emeklisini mağdur etmeyecek düzenlemeleri hayata geçirmektir. Biliyoruz ki, Büyük ve Güçlü Türkiye emeklisine hak ettiği aylığı verecek, çalışan-emekli tartışmasına fırsat tanımayacak büyüklüktedir. Bu sebeplerle, komisyon aşamasında emeklilere yönelik atılan adımın devamı Genel Kurul aşamasında da gelmeli, emekliler tarafından endişeye ve huzursuzluğa neden olacak Kanun Teklifi onarılmalı, emeklilerin refahını iyileştirmeye yönelik tamiri yapılmalıdır.”

Basın açıklamasına Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve emekli Memur-Sen üyelerinde katıldı.