Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis’te yaptığı konuşmada çiğ süt fiyatının 8.5 aydır aynı kalmasını eleştirerek, Ulusal Süt Konseyi’ne çiğ süt taban fiyatının bir an önce açıklanması için çağrıda bulundu.

Tahtasız, çiğ sütün müstahsil bedelinin asgari 13 lira olması gerektiğini söyledi.

İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ortamda çiğ süt fiyatının en son Ekim ayında açıklandığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Ulusal Süt Konseyi 8.5 aydır çiğ süt fiyatını açıklamıyor. Girdi maliyetleri yüzde 60 arttı. Ama süt üreticisi 8.5 aydır 10 liradan süt satıyor. Üreticiyi tatmin edecek fiyatı açıklamak için neyi bekliyorsunuz? Damızlık hayvanların birer birer kesime gitmesi işinize mi geliyor” dedi.

Köylüden 9 lira 75 kuruşa, çiftlikten 10 lira 30 kuruşa alınan çiğ sütün marketlerde 25 ila 35 lira arasında satıldığını ifade eden Tahtasız, “Sütün litre fiyatı köylüde 9 lira 75 kuruş. Çiftliklerde 10 lira 30 kuruş. Marketlerde ise 25 liradan başlıyor. Bir kilo kesif yeminin fiyatı en düşük 8 liradan başlıyor. Kaba yem fiyatı çok daha pahalı. Süt ve yem paritesine göre 1 litre süt ile 1.5 kilo yem alınmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde damızlık inekler kesime gitmeye devam edecek” diye konuştu.

Süt üreticisinin maliyetleri dahi karşılayamadığını ve zarar ettiğini kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Zarar eden üretici damızlık ineklerini kesime gönderiyor. Damızlık ineklerin kesime gitmesi demek, süt arzının azalması, süt tozu ithalatının önünün açılması ve süt ürünlerine peşi sıra zamlar gelmesi demektir. Büyükbaş hayvan üretiminin durması ve et fiyatlarının artması demektir. Üretici zam hükümetine sesleniyor ve bir litre çiğ sütün müstahsil bedelinin 13 lira olmasını talep ediyor. Vakit kaybetmeden, damızlık hayvanlar kesilmeden üreticiyi tatmin edecek çiğ süt ve destekleme fiyatını açıklayın.”(Haber Merkezi)