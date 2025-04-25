Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı olarak 2011 yılında kurulan ve emeklilerin sendikal hakları için örgütlenme mücadelesi veren Çorum Emekli Memur-Sen'de bayrak değişimi oldu.

Uzun yıllardır Emekli Memur-Sen İl Temsilciliği görevini yerine getiren Orhan Uyanık görevini Bekir Yıldız’a devretti.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş, devir teslim töreninde yaptığı değerlendirmede, “Ekonomik koşulların en çok etkilediği kesim olan emeklilerimizin, yararlanamadığı seyyanen zam başta olmak üzere, aile yardımı, görevde iken aldıkları tazminatlar ve birçok özlük konularının da çözülmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.