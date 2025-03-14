CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Emekliler Lokali'ni ziyaret ederek emeklilerle bir araya geldi.

Emekli ikramiyesinin 4 bin lira olmasını eleştiren Tahtasız; "Cumhurbaşkanı aman dolduruluşa gelmesin, emekli maaşlarına ve ikramiyesine zam yapmasın. Emeklimiz onu ilk seçimde dolmuşa bindirecek ve dönmemek üzere gönderecek." dedi

Emeklilerinin sesinin duyulmadığını belirten Tahtasız;

"Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili düzenleme dün Meclis’ten geçti. Biz de Çorum Emekliler Lokali’ne giderek “Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinden memnun musunuz?” diye emeklimize soralım istedik. Bir dokunduk, bin ah işittik. 2018 yılında ilk kez 1000 TL olarak verilen emekli bayram ikramiyesi ile emeklimiz kurban hissesine girebiliyor veya küçükbaş hayvanı tek başına alıp kesebiliyordu. Bugün gelinen noktada 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan bayram ikramiye ile ancak 5 kilo et alınabiliyor. 2018’de verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62’sine denk geliyordu. Aynı oran korunmuş olsaydı emeklimizin bayram ikramiyesi bugün 13.950 TL olmalıydı. Günlük 35 milyon harcanan ve her gün 6 ton çöp çıkarılan saray, emeklimizi duymadı duymuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emekli bayram ikramiyesini yükseltecek misiniz?” sorusunu beni dolduruşa getirmeyin diye geçiştiriyor. Cumhurbaşkanı aman dolduruluşa gelmesin, emekli maaşlarına ve ikramiyesine zam yapmasın. Emeklimiz onu ilk seçimde dolmuşa bindirecek ve dönmemek üzere gönderecek." ifadelerini kullandı