Çorum Belediyesi, emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri birinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Mayıs Cuma günü olduğunu hatırlattı.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınmakta olan Emlak Vergisi ve İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergilerinin birinci taksiti 30 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Mükelleflerimizin cezai işlemle karşılaşmamaları için Emlak Vergilerini ve İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergilerini 30 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemiz veznelerine ödemeleri gerekmektedir.” denildi.