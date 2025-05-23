Eski AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın kayınpederi İsmail Eker, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat Okulundan emekli İsmail Eker, memleketi Güney Köyü’nde toprağa verildi.

Ayten Eker'in eşi, Ümit Eker, Ebru Ceylan ve Esra Karabıyık’ın babası; 26. ve 27. Dönem AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili ve İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın kayınpederi olan İsmail Eker’in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda vatandaş katıldı.